कोसी के स्वदेशी स्वाद को मिलेगा उद्योग का साथ! सहरसा में 15 करोड़ से शुरू होगा औद्योगिक सफर, युवाओं को रोजगार

संवाद सूत्र, सहरसा। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोसी प्रमंडल को बड़ा तोहफा दिया है।

सहरसा जिले के बैजनाथपुर स्थित बियाडा (BIADA) औद्योगिक क्षेत्र में दो नई बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत आधुनिक वुडेन, स्टील व मेटल फर्नीचर निर्माण के साथ-साथ बिहार के पारंपरिक स्वदेशी जायके यानी चूड़ा-मुढ़ी (मुरमुरा) व्यवसाय को बड़े पैमाने पर औद्योगिक रूप दिया जाएगा।

बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूमि अधिग्रहण और आवंटन का काम पूरा होने से सहरसा व आसपास के जिलों में औद्योगीकरण की नई बयार बहने लगी है। 10.67 करोड़ से स्थापित होगी फर्नीचर निर्माण इकाई, क्षेत्र को मिलेगा नया औद्योगिक ढांचा बियाडा से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बैजनाथपुर औद्योगिक क्षेत्र में 'मेसर्स बिहार स्टील एंटरप्राइजेज' (M/s Bihar Steel Enterprises) को वुडेन, स्टील और मेटल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 0.23 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण और मशीनरी स्थापना के लिए 10.67 करोड़ की भारी-भरकम राशि की स्वीकृति दी जा रही है। इस अत्याधुनिक फैक्ट्री के शुरू होने से सहरसा में ही उच्च गुणवत्ता के स्टील व लकड़ी के फर्नीचर का उत्पादन होगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।