माखन टोला स्थित बजरंगबली मंदिर के पास के करीब एक दर्जन दुकानों पर सोमवार को बदमाशों ने पोस्टर चिपकाकर एक लाख रुपये रंगदारी मांगी है। पोस्टर किसी राजा कुमार के नाम से चिपकाया गया है। इस घटना से दुकानदार डरे हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि रविवार को दिनदहाड़े बाइक से पहुंचे करीब सात-आठ बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की थी। दुकान खोलने के एवज में रंगदारी मांगी।

Saharsa Crime: बदमाशों ने दुकान पर चिपकाए रंगदारी के लिए पोस्टर, दुकानदारों ने थाने में दिया आवेदन; केस दर्ज

