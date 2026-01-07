Language
    रबी फसलों पर ड्रोन से दवा छिड़काव के लिए मिलेग अनुदान, वेब पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:29 PM (IST)

    सहरसा के नवहट्टा में रबी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की योजना शुरू की गई है। पंजीकृत किसानों को प्लांट प्रोटेक्शन ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र , नवहट्टा ( सहरसा )। रबी फसल की खेती में लगने वाले कीटों और बीमारियों के बचाव के लिए विभाग द्वारा जहां छिड़काव को लेकर कई तरह की योजनाएं चालू की जा रही हैं। उनमें ड्रोन से किसानों को छिड़काव की सुविधा मिलेगी। अनुदान का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। 

    इसके लिए कृषि विभाग के प्लांट प्रोटक्शन के वेव पोर्टल पर आवेदन करना होगा। छिड़काव के लिए किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लागत खर्च पर अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

    अधिकतम पांच एकड़ खेती के लिए अनुदान

    इसमें केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम पांच एकड़ के लिए दलहन एवं तिलहन की खेती में 50 फीसद से अधिक का अनुदान देगी। साथ ही आम और लीची के पौधों पर कीड़े से बचाव के लिए छिड़काव किए जाने पर विभाग द्वारा अनुदान दिया जाएगा। 

    वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसानों को सब्सिडी मिलेगी। किसान सलाहकारों द्वारा उन्हें इस योजना के लाभ की जानकारी दी जाएगी। रबी फसलों पर कीटो, कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए छिड़काव को लेकर जहां किसानों को प्लांट प्रोटक्शन के भी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 

    वहीं विभाग ने किसानों से पहले आओ पहले पाओ की योजना पर काम करने की सलाह दी है। ताकि एक इलाके का एक बार सर्वेक्षण के बाद छिड़काव किया जा सके। पंजीकृत किसान जो पहले आवेदन करेंगे, उनके फसलों पर पहले छिड़काव हो सकेगा ।