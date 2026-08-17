सहरसा होकर जाएगी पाटलिपुत्र-पूर्णिया नाइट स्पेशल ट्रेन, चेक करें रूट और टाइमिंग

संवाद सूत्र, सहरसा। कोसीवासियों के लिए पटना से रात्रिकालीन ट्रेन की सौगात 17 अगस्त से मिल रही है। इससे कोसी क्षेत्र वासियों को बहुत राहत मिलेगी। कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों की यह मांग थी। चिर-प्रतीक्षित मांग सोमवार से साकार होते दिख रहा है।

पाटलिपुत्रा से सहरसा होते हुए पूर्णिया कोर्ट तक रात्रिकालीन ट्रेन चलाने की हरी झंडी रेलवे बोर्ड ने दे दी है। जिसके अनुसार रेलवे ने इसके परिचालन को लेकर नाेटिफिकेशन भी 15 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, पाटलिपुत्रा से वाया सहरसा होते हुए पूर्णिया कोर्ट तक ट्रेन नंबर 03216 चलेगी। रेलवे ने अभी एक महीने के लिए सुविधा प्रदान की है। सेवा बेहतर रहने पर इसे नियमित किया जाएगा। पाटलिपुत्रा से पूर्णिया कोर्ट तक 17 अगस्त से 16 सितंबर 26 तक बुधवार और शनिवार को छोड़कर शेष पांच दिनों में ट्रेन चलेगी। वहीं, पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्रा के बीच 03215 ट्रेन 18 अगस्त से 17 सितंबर 26 तक गुरूवार और रविवार को छोड़कर चलेगी। रात्रिकालीन ट्रेन में 20 बोगी रहेगी। जिसमें सामान्य बोगी 04, स्लीपर 10, थ्री एसी 03, प्रथम श्रेणी एसी 01 सहित दो एसएलआर की बोगी रहेगी।