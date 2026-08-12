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    जलते एम-2 कोच के साथ दौड़ती रही कोसी एक्सप्रेस ट्रेन, सिमरीबख्तियारपुर में गेटमैन की नजर न पड़ती तो होता बड़ा हादसा

    By Mithilesh Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:01 AM (IST)

    कोसी एक्सप्रेस के एम-2 कोच में आग लगने से सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। गेटमैन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से यात्रियों को सुरक्षित ...और पढ़ें

    HighLights

    1. कोसी एक्सप्रेस के एम-2 कोच में लगी आग।

    2. गेटमैन की सतर्कता से टला बड़ा रेल हादसा।

    3. ब्रेक बाइंडिंग को आग का प्रारंभिक कारण माना।

    संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। पूर्व मध्य रेलवे के सहरसा-मानसी रेलखंड स्थित सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन पर बुधवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। हटिया से पूर्णिया कोर्ट जा रही गाड़ी संख्या 18625 'कोसी एक्सप्रेस' बर्निंग ट्रेन बनने से बाल-बाल बच गई।

    ट्रेन जैसे ही सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन पहुंची, उसके एम-2 (M-2) कोच के नीचे से अचानक तेज लपटें और धुआं निकलने लगा। यह देख यात्रियों के बीच भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। रेलवे कर्मचारियों ने आनन-फानन में एम-2 कोच में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरे डिब्बों में शिफ्ट किया।

    Kosi Express Fire Major Accident Averted in Simri Bakhtiyarpur (1)

    गेटमैन की सतर्कता से समय रहते मिली जानकारी, बड़ा हादसा टला

    जानकारी के मुताबिक, कोसी एक्सप्रेस जैसे ही रानीबाग ढाला के समीप से गुजर रही थी, वहां तैनात गेटमैन सुदीन कुमार की नजर एम-2 कोच के नीचे से निकल रहे घने धुएं पर पड़ी। उन्होंने बिना गंवाए तत्काल इसकी सूचना सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन अधीक्षक को दी।

    Kosi Express Fire Major Accident Averted in Simri Bakhtiyarpur (3)

    ट्रेन जब प्लेटफॉर्म संख्या एक पर रुकी, तो आग की लपटें दिखाई देने लगी थीं। रेलकर्मियों ने कोच में मौजूद फायर एक्स्टिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र) से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर तुरंत दमकल विभाग को बुलाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।

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    Kosi Express Fire Major Accident Averted in Simri Bakhtiyarpur (2)

    43 मिनट स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन, ब्रेक बाइंडिंग की आशंका

    कोसी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटे की देरी से सुबह 5:30 बजे सिमरीबख्तियारपुर स्टेशन पहुंची थी। आग बुझने के बाद सुरक्षा जांच पूरी कर सुबह 6:13 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। इस दौरान ट्रेन करीब 43 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही।

    समय रहते सतर्कता बरतने के कारण इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण ब्रेक बाइंडिंग (Break Binding) माना जा रहा है, हालांकि रेलवे प्रशासन मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।