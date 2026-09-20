किन्नर गुरु पल्लवी ने थामा LJP (R) का दामन! चिराग पासवान की पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अभी करने होंगे यह काम

संवाद सहयोगी, सहरसा। Kinnar Guru Pallavi Joined LJPR Saharsa: जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। सहरसा की चर्चित समाजसेवी किन्नर गुरु पल्लवी ने रविवार को अपने समर्थकों एवं सहयोगियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विधिवत प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी नेतृत्व ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की अपनी नीति के तहत पल्लवी को दल में शामिल कराते ही बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से लोजपा (रा) सहरसा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन लोजपा (रा) के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के आवास पर एक विशेष संगठनात्मक बैठक के दौरान किया गया। जिलाध्यक्ष ने पल्लवी और उनके सहयोगियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और फूल-माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया।

चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था, संगठन को मजबूत करने का संकल्प पार्टी की सदस्यता और जिला उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिलने के बाद किन्नर गुरु पल्लवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व और नीतियों के प्रति अपनी अटूट आस्था जताई। उन्होंने कहा कि लोजपा (रा) 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के विजन के साथ समाज के दबे, कुचले और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का सच्चा काम कर रही है। पल्लवी ने संकल्प दोहराया कि वे संगठन की प्रत्येक गतिविधि में अपना बहुमूल्य समय देंगी और जिले भर में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी।

सदस्यता ग्रहण समारोह में कई प्रमुख पदाधिकारी रहे मौजूद इस विशेष बैठक और सदस्यता ग्रहण समारोह में लोजपा (रा) के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान एससी-एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिलीप पासवान, संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष मणिकांत सिंह, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नरेश गुप्ता, युवा लोजपा जिलाध्यक्ष संदीप पासवान, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रतन कुमार साह और किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद मुखिया मौजूद रहे।