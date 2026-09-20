किन्नर गुरु पल्लवी ने थामा LJP (R) का दामन! चिराग पासवान की पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अभी करने होंगे यह काम
Kinnar Guru Pallavi Joined LJPR Saharsa: सहरसा की चर्चित समाजसेवी किन्नर गुरु पल्लवी ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सदस्यता ...और पढ़ें
HighLights
किन्नर गुरु पल्लवी ने लोजपा (रामविलास) की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।
उन्हें तत्काल सहरसा जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया।
चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था जताकर संगठन मजबूत करने का संकल्प।
संवाद सहयोगी, सहरसा। Kinnar Guru Pallavi Joined LJPR Saharsa: जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। सहरसा की चर्चित समाजसेवी किन्नर गुरु पल्लवी ने रविवार को अपने समर्थकों एवं सहयोगियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विधिवत प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी नेतृत्व ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की अपनी नीति के तहत पल्लवी को दल में शामिल कराते ही बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से लोजपा (रा) सहरसा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन लोजपा (रा) के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के आवास पर एक विशेष संगठनात्मक बैठक के दौरान किया गया। जिलाध्यक्ष ने पल्लवी और उनके सहयोगियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और फूल-माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया।
चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था, संगठन को मजबूत करने का संकल्प
पार्टी की सदस्यता और जिला उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिलने के बाद किन्नर गुरु पल्लवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व और नीतियों के प्रति अपनी अटूट आस्था जताई। उन्होंने कहा कि लोजपा (रा) 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के विजन के साथ समाज के दबे, कुचले और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का सच्चा काम कर रही है। पल्लवी ने संकल्प दोहराया कि वे संगठन की प्रत्येक गतिविधि में अपना बहुमूल्य समय देंगी और जिले भर में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी।
सदस्यता ग्रहण समारोह में कई प्रमुख पदाधिकारी रहे मौजूद
इस विशेष बैठक और सदस्यता ग्रहण समारोह में लोजपा (रा) के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान एससी-एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिलीप पासवान, संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष मणिकांत सिंह, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नरेश गुप्ता, युवा लोजपा जिलाध्यक्ष संदीप पासवान, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रतन कुमार साह और किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद मुखिया मौजूद रहे।
सहरसा की चर्चित समाजसेवी किन्नर गुरु पल्लवी ने अपने दर्जनों समर्थकों व सहयोगियों संग थामा लोजपा (रा) का दामन
पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते ही संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मनोनीत किया जिला उपाध्यक्ष
लोजपा (रा) जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के आवास पर आयोजित विशेष बैठक में दिलाई गई दल की विधिवत सदस्यता
पल्लवी बोलीं—चिराग पासवान के विचारों और नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला, संगठन विस्तार में देंगी योगदान
इसके साथ ही जिला उपाध्यक्ष कमलदेव शर्मा, जिला संगठन मंत्री अरुण कुमार साह, जिला महासचिव रौशन कुमार, जिला सचिव आनंदी शर्मा, आईटी सेल के जिलाध्यक्ष गगन कुमार के अलावा महिला नेत्री संजुला देवी, संगीता देवी सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के गवाह बने। सभी नेताओं ने पल्लवी के पार्टी में शामिल होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आने से सहरसा में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा।