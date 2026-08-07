सहरसा में शिक्षा विभाग के DPO पर EOU का शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में छापामारी

संवाद सूत्र, सहरसा। शुक्रवार की सुबह आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा विभाग में कार्यरत योजना एवं लेखा विभाग के डीपीओ अजीत अमर हरिजन के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की है। करीब 9:30 बजे से यह छापेमारी चल रही है।

हालांकि अभी तक कोई खास कागजात छापामारी टीम को हाथ नहीं लगी है। ईओयू डीएसपी हनीफ उद्दीन ने बताया कि आरोपित डीपीओ के विरुद्ध अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है । इसके खिलाफ उनके गृह क्षेत्र सिवान सहित चार जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई है।