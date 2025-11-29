CM नीतीश ने 12,000 महिलाओं को 10-10 हजार ट्रांसफर किए, सहरसा में अब तक 3.84 लाख दीदियों को मिला योजना का लाभ

संवाद सहयोगी, सहरसा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिले में प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस क्रम में शुक्रवार को विकास भवन, सभागार में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य की दस लाख लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में रोजगार हेतु दस- दस हजार रुपये भेजा गया।

इस कार्यक्रम के तहत सहरसा जिले की 12,000 महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि स्थानांतरित की गई। इससे पहले भी जिले में विभिन्न अवसरों पर कुल 3,72,438 महिलाओं के खातों में रोजगार के लिए दस- दस हजार रुपये की दर से लगभग 372 करोड़ 43 लाख 80 हजार रुपये की राशि का अंतरण किया जा चुका है।

आज हुए राशि अंतरण को मिलाकर जिले में कुल 3,84,438 महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार, उप विकास आयुक्त -संजय कुमार निराला, डीपीएम जीविका- श्लोक कुमार सहित जिले के विभिन्न वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 200 से अधिक जीविका दीदियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि योजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रत्येक लाभार्थी महिला को दस रुपये की सहायता दी जा रही है । इसके बाद रोजगार की प्रगति और आवश्यकता के आकलन के अनुसार भविष्य में दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी । इस राशि का उद्देश्य महिलाओं को छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।