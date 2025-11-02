‘जो मेरे पिता और हमारा सगा नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा?’, चिराग पासवान ने विरोधियों को कहा 'धोखेबाज'

संवाद सूत्र, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)। रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और लोजपा (रा.) के सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हवाई मार्ग से सिमरी बख्तियारपुर उच्च विद्यालय मैदान पहुंचे। उनके पहुंचते एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।

एनडीए प्रत्याशी ने महाराष्ट्र के सीएम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिथिला पाग चादर पहनकर सम्मानित किया। जिसके बाद चिराग पासवान ने एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सही समय है, सही प्रत्याशी की चुनाव करने की।

आने वाले समय में भारत विकसित देश बने उन्होंने आगे कहा कि हमारे केंद्र की सरकार और हमारे बिहार की सरकार अगले पांच सालों के लिए प्रतिबद्ध है बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत एक विकसित देश बने।

उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश तब बनेगा, जब हमारे बिहार का एक-एक गांव एक-एक विधानसभा की जनता हमारे साथ कदम में कदम मिला कर चलने का काम करेंगे। एनडीए का विधायक जीत कर जाएगा उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सिमरीबख्तियारपुर की जनता की बनती है। उन्होंने कहा कि सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा का नेतृत्व करने वाला एनडीए का विधायक होना चाहिए।