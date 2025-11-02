Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘जो मेरे पिता और हमारा सगा नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा?’, चिराग पासवान ने विरोधियों को कहा 'धोखेबाज'

    By KUNDAN SINGHEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने सिमरी बख्तियारपुर में एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने विरोधी पर धोखा देने का आरोप लगाया और एनडीए को जिताने की अपील की, ताकि क्षेत्र में विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने विकसित बिहार और भारत के सपने को साकार करने के लिए एनडीए को समर्थन देने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    चिराग पासवान का हमला। (फोटो- जागरण)

    संवाद सूत्र, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)। रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और लोजपा (रा.) के सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हवाई मार्ग से सिमरी बख्तियारपुर उच्च विद्यालय मैदान पहुंचे। उनके पहुंचते एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनडीए प्रत्याशी ने महाराष्ट्र के सीएम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिथिला पाग चादर पहनकर सम्मानित किया। जिसके बाद चिराग पासवान ने एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सही समय है, सही प्रत्याशी की चुनाव करने की। 

    आने वाले समय में भारत विकसित देश बने

    उन्होंने आगे कहा कि हमारे केंद्र की सरकार और हमारे बिहार की सरकार अगले पांच सालों के लिए प्रतिबद्ध है बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत एक विकसित देश बने। 

    उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश तब बनेगा, जब हमारे बिहार का एक-एक गांव एक-एक विधानसभा की जनता हमारे साथ कदम में कदम मिला कर चलने का काम करेंगे। 

    एनडीए का विधायक जीत कर जाएगा

    उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सिमरीबख्तियारपुर की जनता की बनती है। उन्होंने कहा कि सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा का नेतृत्व करने वाला एनडीए का विधायक होना चाहिए।

    यहां से जब एनडीए का विधायक जीत कर जाएगा तो सिमरीबख्तियारपुर की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होना सुनिश्चित होगा। अगर कोई दूसरा विधायक बनकर जाएगा तो फिर पांच साल बहानेबाजी करेगा। 

    उन्होंने बिना नाम लिए हुए एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के प्रतिद्वंद्वी को ललकारते हुए कहा कि उन्होंने मेरे पिता को धोखा देने का काम किया।

    उसके बाद मुझे धोखा देने का काम किया। यह परिवार किसी का सगा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सिमरीबख्तियारपुर का एक ही आदमी विकास कर सकता है। वह है संजय सिंह। 

    उन्होंने कहा कि जब यहां से एनडीए के प्रत्याशी संजय सिंह जीत कर जाएंगे तो वह मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर काम करेंगे और सिमरीबख्तियारपुर में उद्योग लगाने पर चर्चा करेंगे। जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगी।