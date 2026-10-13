एक खेती, दोहरा लाभ: सूरजमुखी और मधुमक्खी पालन से चमकेगी सहरसा की जीविका दीदियों की किस्मत

संवाद सहयोगी, सहरसा। कोसी क्षेत्र में जीविका दीदियों की आय बढ़ाने के लिए सूरजमुखी की खेती और मधुमक्खी पालन का एक एकीकृत मॉडल तैयार किया गया है।

चूंकि सूरजमुखी के फूलों से मधुमक्खियों को परागण में सहायता मिलती है, इससे फसल का उत्पादन बेहतर होता है और साथ ही बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन भी संभव हो सकेगा। इसकी खेती और मधुमक्खी पालन के लिए जीविका दीदियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सूर्या और मॉर्डन किस्मों की होगी खेती सूरजमुखी की फसल लगभग 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, कोसी क्षेत्र में सूरजमुखी की 'सूर्या' और 'मॉर्डन' किस्मों से बेहतर पैदावार की संभावना है। इसलिए किसानों को इन्हीं किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।