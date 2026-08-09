सहरसा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, सड़क पर पानी भरे होने पर चारपाई के सहारे एंबुलेंस तक पहुंची प्रसूता

संवाद सूत्र, महिषी (सहरसा)। कुंदह पंचायत से एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए आई एंबुलेंस बाढ़ के पानी में फंस गई।

स्वजनों ने गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर लगभग आधा किलोमीटर बाढ़ के पानी में यात्रा करते हुए एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद महिला को एंबुलेंस में सवार कर महिषी अस्पताल पहुंचाया गया।

हालांकि, जागरण इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो बृहस्पतिवार, छह अगस्त की शाम करीब चार बजे का बताया जा रहा है।



जानकारी अनुसार कुंदह वार्ड न-4 के निवासी विकास कुमार की 20 वर्षीय पत्नी महारानी कुमारी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई।

परिजनों ने एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण मुख्य सड़क और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भर गया। आधा किलोमीटर पहले ह रुक गई एंबुलेंस एंबुलेंस अपने गंतव्य से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही रुक गई। चालक ने इसकी सूचना स्वजनों को दी। इसके बाद स्वजनों ने गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर बाढ़ के पानी में यात्रा करते हुए एंबुलेंस तक पहुंचाया।