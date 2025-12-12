Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar DElEd Admission 2026: संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर डीएलएड में होगा नामांकन, 24 दिसंबर तक करें आवेदन

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को और से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 (Bihar DElEd Admission 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है।

    24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। राज्य के 300 डीएलएड कॉलेजों की 30,800 सीटों पर एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से होगी, जबकि रिजल्ट मार्च में जारी होगा।

    परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी। परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ व बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य हिंदी, उर्दू के 25, गणित के 25, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न व तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 पश्नों के 120 अंक निर्धारित हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नामांकन को लेकर परीक्षा लेगी। वहीं, डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। नामांकन प्रक्रिया जून तक समाप्त हो जाएगी और जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी।

    परीक्षा में सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।

    परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को आवेदन शुल्क 960 रुपये देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 760 रुपये देने होंगे।