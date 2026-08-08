सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोग बीमार, गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। प्रखंड क्षेत्र के सरडीहा पंचायत के सरडीहा गांव स्थित मध्य टोला में सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने के बाद सौ से अधिक लोगों के बीमार पड़ने से शुक्रवार को गांव में अफरातफरी मच गई।

एक साथ बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते टोले के अधिकांश घरों में लोग बीमार पड़ गए। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल कायम हो गया। हालांकि, सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और इलाज शुरू किया। मेडिकल टीम के अनुसार, फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और स्थिति नियंत्रण में है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद बिगड़ने लगी तबीयत जानकारी के अनुसार, सरडीहा गांव के मध्य टोला में एक व्यक्ति के यहां बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया गया था।