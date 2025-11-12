Language
    मतदान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने परिवार संग लिए गोलगप्पे के चटकारे, मिटाई चुनावी थकान

    By Pravin DubeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    मतदान संपन्न होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार के साथ गोलगप्पे खाकर चुनावी थकान मिटाई। उन्होंने परिवार संग इस पल का आनंद लिया। मतदान की व्यस्त दिनचर्या के बाद यह उनके लिए एक सुखद और ताजगी भरा अनुभव था।

    उपेंद्र कुशवाहा ने परिवार संग लिए गोलगप्पे के चटकारे

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद बुधवार से चुनावी हलचल थम गई है। मंगलवार की शाम मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा अपने पूरे परिवार और अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के गौरक्षणी में गोलगप्पा खाते हुए नजर आए। 

    रालोमा सुप्रीमो अपनी पत्नी स्नेहलता, पुत्र दीपक और पुत्रवधू साक्षी मिश्रा के साथ फुटफाथ पर गोलगप्पे खाकर अपनी चुनावी थकान मिटाते हुए नजर आए। बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम विधानसभा क्षेत्र से रालोमा की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। 

    एक माह से सासाराम में ही कैंप

    पत्नी के चुनाव लड़ने के कारण कुशवाहा पिछले एक माह से सासाराम में ही कैंप कर रहे है। पूरे चुनाव के दौरान सासाराम से ही बिहार की अन्य विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी दौरा करते रहे। चुनावी दौरा के दौरान हेलीकॉप्टर से भी सासाराम से ही उड़ान भर रहे थे। 

    वहीं सासाराम विधानसभा के राजद उम्मीदवार सत्येंद्र साह के तकिया मोहल्ला में स्थित कार्यालय और बसपा उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह के धर्मशाला स्थित कार्यालय पर बूथ वार मिलने वाले वोट का जोड़-घटाव करते हुए प्रत्याशी के साथ उनके समर्थक दिखें। 14 नवंबर को होने वाले मतगणना को ले केंद्र पर जाने वाले प्रतिनिधियों की सूची भी तैयार की गई।