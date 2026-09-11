बिहार में तीज पर सोना खरीद रहे हैं तो सिर्फ हॉलमार्क देखकर न करें भरोसा, करें ये 7 जांच

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)।Gold Buying 7 Checks Beyond Hallmark for Purity हरतालिका तीज नजदीक आते ही बिहार के बाजारों में आभूषणों की खरीदारी बढ़ गई है। त्योहार पर पत्नी, बेटी या बहू के लिए सोने-चांदी के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बेहद जरूरी है। कई दुकानदार हॉलमार्क और बीआइएस मार्क होने की बात कहकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।

ऐसे में सिर्फ गहने पर हॉलमार्क का निशान देखकर खरीदारी करना भारी पड़ सकता है। नकली हॉलमार्क या फर्जी एचयूआइडी वाले गहनों से बचने के लिए खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करनी चाहिए। 1. सिर्फ हॉलमार्क देखकर न करें भरोसा गहना खरीदते समय सबसे पहले उस पर दर्ज बीआइएस हॉलमार्क की जांच करें। केवल कोई निशान, मुहर या कोड देखकर उसे असली मान लेना सही नहीं है। गहने की शुद्धता और हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।

2. एचयूआइडी कोड जरूर जांचें गहने पर दर्ज एचयूआइडी (Hallmark Unique Identification) कोड को जरूर देखें। इस कोड के जरिए गहने की हॉलमार्किंग से संबंधित जानकारी सत्यापित की जा सकती है। खरीदारी से पहले ग्राहक को इस जांच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

3. बीआइएस केयर एप से करें सत्यापन ग्राहक गहना खरीदने से पहले एचयूआइडी कोड को BIS Care App के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। इससे हॉलमार्क की वैधता के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। दुकान पर मौजूद कर्मचारी से भी जांच की प्रक्रिया समझी जा सकती है।

4. सस्ता ऑफर देखकर न फंसें त्योहार के समय कम कीमत, भारी छूट या खास ऑफर सुनकर तुरंत खरीदारी करने से बचें। सोने की कीमत और गहने की कीमत में अंतर को समझें। बहुत कम कीमत का लालच हो तो गहने की शुद्धता और दस्तावेजों की जांच और भी जरूरी हो जाती है।

5. भरोसेमंद और पंजीकृत ज्वेलर चुनें गहने की खरीदारी ऐसे ज्वेलर से करना बेहतर है जो बीआइएस से संबंधित नियमों का पालन करता हो। दुकान की विश्वसनीयता और जरूरी पंजीकरण की जानकारी लेने में संकोच न करें। अनजान दुकान से सिर्फ कम कीमत के कारण महंगा गहना खरीदने से बचना चाहिए।

6. बिल लेना बिल्कुल न भूलें सोना खरीदने के बाद पक्का बिल जरूर लें और उसे सुरक्षित रखें। बिल में गहने की कीमत, वजन, शुद्धता और अन्य जरूरी विवरण स्पष्ट होने चाहिए। बिना बिल के खरीदारी करने पर आगे गहने की शुद्धता या खरीद से संबंधित विवाद होने पर ग्राहक को परेशानी हो सकती है।