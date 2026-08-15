सोन नदी में बढ़ा पानी का दबाव... 25 गेट खुले, 93 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया; रोहतास में अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। झारखंड के भीम बराज मोहम्मदगंज से शनिवार को सोन नदी में 83,818 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए इंद्रपुरी बराज पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

इंद्रपुरी बराज के 25 गेट खोलकर सोन नदी में 93,811 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी में पानी बढ़ने के कारण प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। नदी किनारे बसे गांवों में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।

25 गेट खुले, नदी किनारे इलाकों में प्रशासन का अलर्ट डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने सोन टिल्हे को खाली कराने के साथ नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कराई है। लोगों से नदी के पास नहीं जाने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की गई है। प्रशासन की नजर जलस्तर और पानी के प्रवाह पर लगातार बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार भीम बराज से 83,818 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद इंद्रपुरी बराज पर भी पानी का दबाव बढ़ा है। बराज पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। 24 घंटे निगरानी, नहरों में भी जारी है पानी की आपूर्ति इंद्रपुरी बराज पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अधिकारी और कर्मचारी पानी के बढ़ते स्तर और प्रवाह पर लगातार नजर रख रहे हैं। प्रशासन को जलप्रवाह की स्थिति से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है।

धान की सिंचाई के लिए नहरों में भी पानी की आपूर्ति जारी है। पश्चिमी नहर में 8,006 क्यूसेक और पूर्वी संयोजक नहर में 4,253 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।