सोन नदी में बढ़ा बाढ़ का खतरा, इंद्रपुरी बराज से 4.85 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा; रोहतास के 5 प्रखंडों में हाई अलर्ट

संवाद सहयोगी, डेहरी ऑन सोन (रोहतास)। सोन नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के चलते सोन का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।

झारखंड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा के बाद मंगलवार शाम इंद्रपुरी बराज से 4.85 लाख क्यूसेक से अधिक पानी सोन नदी में प्रवाहित किया गया।

बराज के सभी 69 गेट खोल दिए गए हैं। लोगों से सोन नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। कई लोगों को वहां से हटाया भी गया है।

तटीय इलाके में क‍िया गया हाई अलर्ट

नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटीय इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के भीम बराज से 1.60 लाख क्यूसेक, उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से 17,507 क्यूसेक व रविवार रात बाणसागर से छोड़ा गया 1.57 लाख क्यूसेक पानी के कारण नदी में उफान है।

मंगलवार सुबह से ही बराज पर जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई। सुबह आठ बजे जहां 2.99 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वहीं दोपहर 12 बजे तक यह बढ़कर 3.91 लाख क्यूसेक हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाम चार बजे बराज के कुल 69 में से 66 फाटक खोल दिए गए और 4,85,156 क्यूसेक पानी नदी में प्रवाहित किया जाने लगा। दूसरी ओर नहरों के कैचमेंट क्षेत्र में भी भारी बारिश और बराज पर पानी के भारी दबाव को देखते हुए नहरों में जलापूर्ति कम कर दी गई है। पश्चिमी संयोजक नहर में 3,924 क्यूसेक व पूर्वी संयोजक नहर में 2,008 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है।

डीएम ने किया बराज का निरीक्षण, दिए निर्देश स्थिति का जायजा लेने जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने इंद्रपुरी बराज का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं से बाणसागर से इंद्रपुरी बराज तक पानी पहुंचने की व्यवस्था, वर्तमान जल प्रवाह और नहर प्रणाली के संचालन की विस्तृत जानकारी ली।

कहा कि सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जिले के नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू, डेहरी और नासरीगंज प्रखंडों के निचले व तटवर्ती इलाकों में बाढ़ और जलभराव का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। लोग सोन नदी के घाटों, तटीय क्षेत्रों व तेज बहाव वाले इलाकों की ओर जाने से बचें। निचले इलाकों से अपने पशुओं को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाएं। बच्चों को पानी के पास न जाने दें तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।