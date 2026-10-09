संवाद सहयोगी, डेहरी ऑन सोन (रोहतास)। कभी नौहट्टा, रोहतास प्रखंड लाल गलियारे के रूप में विख्यात था। वर्ष 2011 तक नक्सली हिंसा और लाल आतंक के साये में यह क्षेत्र कराहता रहा।

जहां कभी बेटियों की पढ़ाई और उनके सपने गांव की दहलीज लांघने से पहले ही दम तोड़ देते थे। खौफ और अशिक्षा के उसी दुर्गम परिवेश से निकलकर रोहतास प्रखंड के रसूलपुर गांव की सीमा कुमारी ने इतिहास रच दिया है।

उन्होंने बीपीएससी 70 वीं परीक्षा में 1036 वीं रैंक हासिल की। इसके बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्‍त‍ि हुई है। मजदूरी कर पिता ने क‍िया लालन-पालन निहायत ही गरीब परिवार में 21 जून 1999 को जन्मीं सीमा की यह सफलता केवल एक पद की प्राप्ति नहीं,बल्कि परिस्थितियों के खिलाफ एक महासंग्राम की जीत है। सीमा के पिता धर्मेंद्र सिंह परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करते थे। बाद में रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) की गंभीर समस्या और ऑपरेशन के कारण वे घर लौटने को मजबूर हो गए। उसके बाद से गांव में ही खेती-गृहस्थी में मजदूरी करते हैं। इधर सीमित संसाधनों के बावजूद सीमा की लगन अडिग रही। उन्होंने गांव के ही वित्त रहित सरकारी विद्यालय से 2015 में मैट्रिक पास किया। इसके बाद 2017 में जवाहर लाल नेहरू कॉलेज (डेहरी) से इंटर की पढ़ाई पूरी की। बीसीईसी परीक्षा उत्तीर्ण कर छपरा स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2021 में ईईई (ट्रिपल ई) से बीटेक किया। पहले दारोगा में हासिल की सफलता वर्ष 2022 से पटना में रहकर सेल्फ स्टडी कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनकी कड़ी तपस्या का ही परिणाम था कि 2024 में बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर उनका चयन हुआ।