बिहार के इस मंदिर में 857 साल पुराना रिश्वतखोरी का सबूत, राजा के मंत्री ने घूस लेकर जारी किया था फर्जी ताम्रपत्र

ब्रजेश पाठक, सासाराम (रोहतास)। 51 शक्ति स्थलों में से एक सासाराम स्थित मां ताराचंडी धाम में नवरात्रि में प्रतिदिन 75 हजार से एक लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं।

लगभग नौ सौ साल पहले भी यह स्थल न केवल आम लोगों के लिए बल्कि राजा-महाराजाओं के लिए आस्था के साथ आमजनों को सूचना देने के लिए भी प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित था।

मंदिर के गर्भगृह के समीप एक ऐसा शिलालेख है जो संभवत: देश का पहला रिश्वतखोरी का प्रमाणिक अंकित दस्तावेज के रूप में अब भी मौजूद है।

रिश्‍वत लेने का पहला प्रमाण‍ित श‍िलालेख

यहां 1169 में ख्यारवाल वंश के शासक महानायक प्रताप धवल देव द्वारा लिखवाया गया शिलालेख को रिश्वत लेने का पहला प्रमाणिक व लिखित शिलालेख माना जाता है।

जिसमें राजा के मंत्री को रिश्वत देकर दो गांव का जाली ताम्रपत्र बनवा लेने की बात लिखी गई है। इस शिलालेख ने यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है।

पहले भी राजा के मंत्री व सलाहकार रिश्वत लेकर अनैतिक तरीके से कराते थे । राजा की आंख में धूल झोंक जाली ताम्रपत्र तक जारी कर देते थे।

1169 ई. के ताराचंडी शिलालेख में है यह बातें

यह शिलालेख ख्यारवाल वंश के महानायक प्रताप धवल देव द्वारा विक्रम संवत 1225 के ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानि 16 अप्रैल 1169 को लिखवाया गया है। 212 सेमी लंबे और 38 सेमी चौड़े पत्थर अंकित यह शिलालेख ताराचंडी देवी प्रतिमा के ठीक उत्तर तरफ स्थित है।

इस शिलालेख में बताया गया है कि राजा विजयचंद्र के मंत्री ने कुम्हउ व बड़ैला गांव को सोनहर के दो लोगों को दान में दिए जाने की घोषणा रिश्वत लेकर राजमोहर लगा ताम्रपत्र जारी कर की गई थी। जैसे ही इस जाली घोषणापत्र का पता चला तो उन्होंने इसे ताम्रपत्र को ही रद कर दिया।

1166 में बना था जाली ताम्रपत्र गहड़वाल वंश का जिले का पहला अभिलेख सोनहर का ताम्रपत्र है, जिसे राजा विजयचंद्र के राजमोहर से ताम्रपत्र जारी हुआ था। यह ताम्रपत्र विक्रम संवत 1223 के भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की नवीं तिथि सोमवार यानी पांच सितंबर 1166 को जारी किया गया था। इस ताम्रपत्र में सोनहर के दो लोगों को कुम्हउ व बड़ैला गांव दान में दिए जाने की घोषणा की गई है। जिसे महानायक प्रताप धवल देव ने जाली करार दिया। फ्रांसिस बुकानन ने की थी इस शिलालेख की आधिकारिक खोज फ्रांसिस बुकानन द्वारा रोहतास में किए गए सर्वेक्षण कार्य में कई शिलालेख व ताम्रपत्रों को खोजने में सफलता मिली थी। 1812-13 में ताराचंडी शिलालेख की खोज भी बुकानन ने की थी।