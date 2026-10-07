बेदा बाइपास शुरू होते ही बदल गया ट्रैफिक प्लान, रोहतास में बसों के लिए तय हुए नए रास्ते; समझें नया रूट

जागरण संवाददाात, सासाराम (रोहतास)। बेदा-मोकर बाइपास सड़क के लोकार्पण होने के साथ ही उसपर बसों व अन्य बड़ी गाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो गया।

जिला प्रशासन ने शहर में बढ़ते जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए बड़ी बसों व अन्य भारी वाहनों के परिचालन रूट में बदलाव कर दिया है।

अब कोचस-बक्सर व बिक्रमगंज पटना के अलावा डेहरी-औरंगाबाद समेत अन्य विभिन्न रूटों की बड़ी बसें व अन्य भारी वाहन शहर के अंदर से गुजरने के बजाय बेदा बस स्टैंड और बापास के रास्ते जाएंगे।

शहर में बड़ी गाड़‍ियां प्रवेश करे तो ले एक्‍शन

शहर में प्रवेश करने पर उसपर नियमानुकूल कार्रवाई का निर्देश डीएम दीपक कुमार मिश्र ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है।

डीएम ने कहा कि बाइपास का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने के बाद से ही उसपर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। बस व अन्य बड़े वाहन मालिकों से निर्धारित नए रूट से ही अपनी गाड़ियां चलाने के लिए कहा गया है ।