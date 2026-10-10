लव मैरेज के 6 महीने बाद विवाद, रोहतास में पत्नी ने पुल से नहर में लगाई छलांग; बचाने कूदा पति

संवाद सहयोगी, डेहरी ऑन सोन (रोहतास)। जक्खी बीघा के पास एनएच-19 की सर्विस लेन स्थित पुल पर शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई।

करीब छह महीने पहले प्रेम विवाह करने वाले पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान पत्नी लक्ष्मी कुमारी (22) ने कथित तौर पर पुल से नहर में छलांग लगा दी।

उसे बचाने के प्रयास में पति करण कुमार (25) ने भी छलांग लगा दी। पति सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन पत्‍नी का पता नहीं चला। तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली।