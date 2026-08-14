रोहतास में शौचालय की टंकी में डूबने से दो मासूम भाई-बहन की मौत, गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, रोहतास। रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के तेंदुनी गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई। दोनों बच्चे घर के समीप स्थित पानी से भरी अर्धनिर्मित शौचालय की टंकी में गिर गए। बच्चों की उम्र करीब पांच और छह वर्ष बताई जा रही है।

नमाज से लौटे परिजनों को मिली हादसे की जानकारी जानकारी के अनुसार तेंदुनी निवासी अफजल हक के दोनों बच्चे खेलते-खेलते घर के पास स्थित अर्धनिर्मित शौचालय की टंकी के पास पहुंच गए। इसी दौरान दोनों उसमें गिर गए। परिजनों को घटना की जानकारी उस समय हुई, जब वे नमाज पढ़कर घर लौटे। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे बच्चों के दादा शमशुल हक ने बताया कि जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चों को टंकी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पांच साल से अधूरी पड़ी है शौचालय की टंकी ग्रामीणों के अनुसार जिस टंकी में हादसा हुआ, वह करीब पांच वर्षों से अर्धनिर्मित अवस्था में पड़ी है। टंकी में बारिश का पानी जमा था और उसके खुले रहने से हादसे की आशंका बनी हुई थी।