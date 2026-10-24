रोहतास के करवंदिया पहाड़ के दो ब्लॉक में मार्च तक शुरू होगा खनन, 473 हेक्टेयर वन भूमि से हटेगी बाधा?

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले में पत्थर उद्योग को फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की कोशिश तेज हो गई है।

इसके तहत गायघाट व गिजुआही मौजा के एक-एक ब्लॉक में पत्थर खनन कार्य प्रारंभ करने के लिए जहां बंदोबस्ती प्रक्रिया जारी है।

वहीं वन क्षेत्र से प्राप्त करवंदिया व गिजुआही मौजा के लगभग 478.33 हेक्टेयर भूमि को गैर वनीकरण भूमि घोषित करने का प्रयास तेज हो गया है।

कंसल्‍टेंट चयन के बाद होगा आगे का काम

सलाहकार (कंसल्‍टेंट) चयन कार्य किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि अगले वर्ष मार्च तक इन दोनों मौजा में पत्थर का खनन कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

इन दोनों मौजा में जल्द से जल्द बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से अपयोजन प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर डालने की कवायद प्रारंभ की गई है।

संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद करवंदिया मौजा स्थित ब्लॉक संख्या चार में स्थित 473 हेक्टेयर तथा गिजुआही मौजा के ब्लाॅक संख्या तीन स्थित 5.33 हेक्टेयर भूमि को भी नीलाम करने का रास्ता पूरी साफ हो जाएगा।