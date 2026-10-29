रोहतास में पुलिस महकमे में फेरबदल: SP ने 8 थानाध्यक्षों का किया तबादला, कई को मिला नया प्रभार

संवाद सहयोगी, रोहतास (डेहरी आन सोन)। एसपी राज ने गुरुवार देर शाम जिले में आठ थानाध्यक्ष का स्थानांतरण किया है।

एसपी के अनुसार भानस, डिहरी मुफस्सिल, सेमरा, संझौली, परसथुआ, अमझोर थाना के थानाध्यक्षों का पदस्थापन किया गया है।

पुलिस सब इंस्पेक्टर नितेश कुमार थानाध्यक्ष डेहरी मुफस्सिल थाना को थानाध्यक्ष भानस थाना, पुअनि अमित कुमार थानाध्यक्ष परसथुआ को थानाध्यक्ष डेहरी मुफस्सिल थाना, सब इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को संझौली थाना से थानाध्यक्ष सेमरा ओपी, पुअनि विजय बैठा थानाध्यक्ष भानस थाना को पुलिस केंद्र डेहरी भेजा है।