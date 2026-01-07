Rohtas News: अब विद्यार्थी सीखेंगे मिट्टी की जांच करना, 6 सरकारी स्कूलों में स्थापित होगी लैब
राम अवतार चौधरी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। जिले के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी मिट्टी जांच करना सीखेंगे। इसे लेकर जिले के पांच विद्यालयों में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जहां सातवीं, आठवीं, नौवीं व 11वीं के विद्यार्थी मियादी अवयवों को परखेंगे। इससे छात्रों को प्रयोग करने, मृदा नमूनों का विश्लेषण व उसमें मौजूद जैव विविधता का अन्वेषण करने का अवसर मिलेगा।
इस नई पहल से छात्रों का बौद्धिक विकास होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसे संचालित किया जाएगा। यहां स्कूली बच्चे प्रैक्टिकल के तौर पर मिट्टी की जांच करना सीखेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ के सीजन में विद्यार्थियों से 25-25 मिट्टी के सैंपल की जांच कराई जाएगी।
इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को मिट्टी की संरचना से अवगत कराते हुए जांच में अम्लीय, क्षारीय या फिर सामान्य मिट्टी होने की परख करनी है। किसानों को मिट्टी जांच के लिए जागरूक और प्रेरित करना भी है।
इससे खेतों में रसायनिक खाद के अधिकाधिक प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में हुए क्षरण को रोकना है। ताकि मिट्टी की पोषकता को बनाए रखकर फसल उत्पादन किया जा सके। इस लैब में मिट्टी जांच मशीन और केमिकल उपलब्ध कराई जाएगी।
विद्यालय व बच्चों का पोर्टल पर होगा पंजीकरण:
विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में नौहट्टा प्रखंड के हाई स्कूल बौलिया, कोचस प्रखंड के प्लस टू हाई स्कूल कोचस, नासरीगंज प्रखंड के बसंत हाई स्कूल इटिम्हा कर्मा, बिक्रमगंज प्रखंड के हाई स्कूल तेंदुनी, डेहरी प्रखंड के अशोक कुमार जैन हाई स्कूल दरीहट व दिनारा प्रखंड के बलदेव हाई स्कूल दिनारा में मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। इसे लेकर विद्यालय तथा छात्र-छात्रा का बैच बनाकर भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कई फायदे:
नमूनों की जांच के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है। इससे किसानों को खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति व पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी। रसायनिक खादों का किस अनुपात में प्रयोग करें, इसका भी सुझाव दिया जाता है। मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व पाये जाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले 12 प्रकार के पोषक तत्वों की जांच होती है।
इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, बोरन, सल्फर, जिंक, मैग्निशियम, तांबा, आयरन, कैल्शियम व जस्ता शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाना है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू किया गया विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम हर वर्ष रबी और खरीफ के सीजन में विद्यार्थियों से 25-25 मिट्टी के सैंपल की जांच कराई जाएगी।
क्या कहते हैं अधिकारी?
रोहतास जिला में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। इस आलोक में छह विद्यालय का चयन किया गया है। इसे लेकर विद्यालय एवं छात्रों को पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखा गया है। - नईम नोमानी, सहायक निदेशक (रसायन) रोहतास
