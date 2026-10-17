रोहतास में बदली ग्रामीण स्वास्थ्य की तस्वीर, अब झिझक छोड़ ANM दीदियों से अपनी बीमारी साझा कर रहीं महिलाएं

डिजिटल डेस्क, रोहतास/पटना। किसी भी समाज की तरक्की का एक अहम पैमाना महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला स्वास्थ्यकर्मी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रोहतास के गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक समय था, जब संकोच और सामाजिक झिझक के कारण कई महिलाएं अपनी बीमारी या गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों को साझा नहीं कर पाती थीं। अब ANM दीदियां घर-घर जाकर उनसे संपर्क कर रही हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच पर जोर गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी बेहद जरूरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ANM स्वास्थ्यकर्मी गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसवपूर्व जांच (ANC), ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन की जांच तथा जरूरी टीकाकरण में सहयोग करती हैं। साथ ही, महिलाओं को संतुलित खानपान और समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह भी दी जाती है।

रोहतास के सासाराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM रागिनी वर्मा के मुताबिक, गर्भवती महिला की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्यकर्मी उससे संपर्क करती हैं। इसके बाद जरूरी विवरण रजिस्टर और मातृ-शिशु कार्ड में दर्ज किया जाता है, ताकि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। झिझक कम हुई, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा भरोसा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए घर-घर संपर्क और जागरूकता अभियान अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले कई महिलाएं सामाजिक संकोच के कारण अपनी समस्याएं स्वास्थ्यकर्मियों को बताने से हिचकती थीं। अब स्वास्थ्यकर्मी उनके बीच जाकर उनकी बात सुनती हैं और जरूरत के अनुसार जांच व उपचार के लिए मार्गदर्शन देती हैं। ANM सुशीला कुमारी बताती हैं कि पहले कई महिलाएं गर्भावस्था और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को छिपा लेती थीं। अब स्वास्थ्यकर्मी उनके घरों तक पहुंचती हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिविरों के जरिए उन्हें जागरूक करती हैं। उनके अनुसार, महिलाओं के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। सुरक्षित प्रसव और समय पर इलाज के लिए जागरूकता गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की जटिलता सामने आने पर समय पर चिकित्सकीय सहायता मिलना जरूरी है। ANM दीदियां महिलाओं और उनके परिवारों को नियमित जांच कराने, खतरे के संकेतों को समझने और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए जागरूक करती हैं।

स्वास्थ्यकर्मी संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में भी जानकारी देती हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रसव के दौरान मां और नवजात को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। नवजात से लेकर बड़े बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान महिला स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी केवल गर्भावस्था और प्रसव तक सीमित नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद भी वे माताओं को निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम, नवजात की देखभाल और नियमित स्वास्थ्य जांच के बारे में जानकारी देती हैं।

घर-घर संपर्क के जरिए परिवारों को टीकाकरण की तारीख याद दिलाने और बच्चों को समय पर टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे माताओं को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलती है और बच्चों की देखभाल को लेकर उनकी समझ बेहतर होती है।