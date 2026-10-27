धनजी सिंह हत्याकांड: बक्सर का कुख्यात शेरू सिंह रोहतास पुलिस की रिमांड पर

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले की चर्चित धनजी सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। रोहतास पुलिस ने धनजी सिंह हत्याकांड में राज्य के कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल बक्सर जिला के हिस्ट्रीशीटर अपराधी शेरू सिंह ऊर्फ ओंकार सिंह को रिमांड किया है। इसकी पुष्टि एसपी राज ने किया है।

सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुर्गापुर तेंदुआ मोड़ के पास वर्ष 10 अक्टूबर 2017 की देर शाम अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर धनजी सिंह ऊर्फ लव सिंह, शशिकांत तिवारी और मंटू सिंह की हत्या कर दी थी। इस तिहरे हत्याकांड मामले में अब तक बक्सर जिला के चंदन गुप्ता, बबली ऊर्फ पिंटू ऊर्फ राहुल कुमार सिंह, अमित कुमार, चंदन यादव ऊर्फ नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार ऊर्फ प्रभाकर दूबे ऊर्फ अप्पू दूबे, अनीश कुमार मिश्रा ऊर्फ रुद्रा मिश्रा, प्रभाकर सिंह व सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भैंसही निवासी भुटाली सिंह उर्फ अमित कुमार सहित आठ अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।