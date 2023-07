Rohtas News: गहरे पानी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, सैलानियों ने बाहर निकाला शव

बिहार के रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम से आठ किलोमीटर दूर स्थित मांझर कुंड में रविवार शाम पानी का स्तर अचानक बढ़ गया नतीजा पिकनिक मनाने गए सैलानियों में एक युवक की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और परिजानों को सूचित किया।

जागरण संवाददाता,सासाराम(रोहतास): दरिगांव थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड पिकनिक मनाने गए सैलानियों में एक युवक की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से रविवार की शाम मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने खोजबीन कर युवक को गहरे पानी से बाहर निकाला। युवक को अचेतावस्था में आनन-फानन में सदर अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कालोनी‌ तकिया निवासी बबलू साह के पुत्र 22 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के सम्बंध में दरिगांव थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि जानकारी मिलीते ही, पुलिस टीम को सदर अस्पताल में भेजा गया है। गौरतलब है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मांझर कुंड में नहाने गए व्यक्ति के साथ उसके दोस्त भी गए हुए थे, जिन्होंने शव को बाहर निकाल कर सूचना दी। आप को बता दें कि मृतक के परिवार के सदस्य भी सदर अस्पताल पहुंच गए हैं। मांझर कुंड में प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम सैलानियों के डूबने की घटना होती रहती है,जो कि शासन के लिए एक गंभीर विषय है

