रोज की तरह जंगल गए थे योगेश ठाकुर, फिर नहीं लौटे; कैमूर पहाड़ी में नदी किनारे मिला शव, 3 हिरासत में

पंचायत सूत्र, यदुनाथपुर (रोहतास)। यदुनाथपुर थाना क्षेत्र के मटियांव गांव के पास कैमूर पहाड़ी के जंगल में शुक्रवार को एक बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। योगेश ठाकुर (65) रोज की तरह जंगल में गाय-भैंस चराने गए थे, लेकिन दोपहर तक घर नहीं लौटे।

स्वजन को चिंता हुई तो उनकी तलाश शुरू की गई। खोजते-खोजते लोग कटहवा नदी की ओर पहुंचे। नदी किनारे जंगल में योगेश का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया।

नदी किनारे मिला शव, जांच में जुटी पुलिस पुलिस के अनुसार, योगेश की हत्या धारदार हथियार से की गई है। आशंका है कि नदी किनारे ही घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

एसपी राज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट को हत्या की वजह माना जा रहा है। योगेश ठाकुर का अपने ही गोतिया से विवाद चल रहा था। पुलिस इसी एंगल से मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

तीन लोग हिरासत में, पूछताछ जारी मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात को लेकर था और घटना के पीछे वास्तव में कौन-कौन लोग शामिल थे।

यदुनाथपुर थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और आपसी विवाद के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। गांव में एक और चर्चा ने बढ़ाया रहस्य घटना के बाद गांव में इस हत्या को लेकर अलग-अलग चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ ग्रामीण दबी जुबान में दोनों गोतिया के बीच कथित तौर पर डायन-भूत को लेकर विवाद की बात कह रहे हैं।

हालांकि, पुलिस ने इस तरह की किसी बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस फिलहाल आपसी विवाद और मारपीट को घटना की संभावित वजह मानकर जांच कर रही है। अब पुलिस की जांच से खुलेगा राज कैमूर पहाड़ी के जंगल में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। रोजाना की तरह जंगल गए योगेश आखिर किसके साथ थे और नदी किनारे तक कैसे पहुंचे, पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है।