नेपाल बाढ़ के वीडियो में दिखा लापता बुजुर्ग! रोहतास के परिवार को जगी उम्मीद, प्रशासन से मदद की गुहार

संवाद सूत्र, रोहतास। नेपाल में आई विनाशकारी आपदा के बीच इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे एक वीडियो ने जिले के एक परिवार की बुझती उम्मीदों को फिर से रोशन कर दिया है।

वीडियो में बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद को बचाने के लिए खंभे के सहारे फंसा हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें रोहतास प्रखंड के मझिगांवा गांव निवासी गिरेंद्र प्रसाद मिश्रा उर्फ गिरवर मिश्रा होने की संभावना जताई गई है।

स्वजन के अनुसार, गिरेंद्र प्रसाद मिश्रा 25 जुलाई को बिना किसी को जानकारी दिए अचानक घर से चले गए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटे तो स्वजन ने संभावित ठिकानों और रिश्तेदारियों में उनकी काफी खोजबीन की।

हर जगह से निराशा हाथ लगने के बाद रोहतास थाना में गुमशुदगी की शिकायत की थी। उनके पुत्र नीरज मिश्रा के अनुसार हाल ही में उन्हें इंस्टाग्राम पर नेपाल बाढ़ से जुड़ा एक वीडियो मिला। उसमें दिख रहे बुजुर्ग की शारीरिक बनावट, कद-काठी और पहने हुए वस्त्र बिल्कुल उनके पिता से मेल खाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी वीडियो दिखाया, जिन्होंने भी वीडियो वाले बुजुर्ग के गिरेंद्र मिश्रा होने की संभावना जताई है।