रोहतास में गैस लीक से भीषण हादसा, पिता-बेटी की मौत; मां और एक साल का बेटा गंभीर

पंचायत सूत्र, उल्ली बनाही, नौहट्टा (रोहतास)। नौहट्टा थाना क्षेत्र के उल्ली गांव में मंगलवार की देर शाम घर में रसोई गैस लीक होने से भीषण आग लगने से पिता व बेटी की मौत हो गई।

घटना में मां व पुत्र की स्थिति गंभीर है तथा सदर अस्पताल सासाराम में इलाज चल रहा है। मृतकों में लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता 35 वर्ष तथा उनकी पुत्री कृति गुप्ता पांच वर्ष शामिल है।

जबकि लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता की पत्नी संजू व एक वर्षीय पुत्र का इलाज सदर अस्पताल सासाराम में चल रहा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रेफरल अस्पताल नौहट्टा में पहुंचकर हंगामा व तोड़फोड़ किया।

गैस लीक होने से घर में लगी आग

ग्रामीणों ने बताया कि शीतल साह घर में लगी आग के बाद उनके पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, बहू संजू देवी, एक साल का पुत्र व पांच साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गए।