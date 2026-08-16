संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में विधि छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने बिक्रमगंज एसडीपीओ कार्यालय में इसका खुलासा किया।

तीन के खिलाफ कराई गई थी एफआईआर

उन्होंने बताया कि 12 मार्च को हॉस्टल के कमरा नंबर 505 से प्रियंका सिंह का शव बरामद हुआ था। मामले में उसके स्वजनों ने अंकुर विशाल उर्फ आकाश, उसके पिता अजय कुमार सिंह और मां संगीता देवी पर प्राथमिकी कराई थी।