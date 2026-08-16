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हॉस्टल के कमरा नंबर 505 में मिली थी प्रियंका की लाश, रोहतास पुल‍िस की जांच में सामने आया प्रेम और दहेज का कनेक्शन

By Parth Sarthi Pandey Edited By: vyas Chandra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:28 PM (IST)

रोहतास में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की विधि छात्रा प्रियंका सिंह ने दहेज की मांग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी अंकुर विशाल और उसके पिता को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया है।

प्रेस वार्ता करते पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार। जागरण

प्रेस वार्ता करते पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार। जागरण

HighLights

  1. विधि छात्रा प्रियंका सिंह ने हॉस्टल में की आत्महत्या।

  2. शादी के लिए दहेज की मांग बनी मौत का कारण।

  3. पुलिस ने प्रेमी और उसके पिता को किया गिरफ्तार।

संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में विधि छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने बिक्रमगंज एसडीपीओ कार्यालय में इसका खुलासा किया।

तीन के खिलाफ कराई गई थी एफआईआर 

उन्होंने बताया कि 12 मार्च को हॉस्टल के कमरा नंबर 505 से प्रियंका सिंह का शव बरामद हुआ था। मामले में उसके स्वजनों ने अंकुर विशाल उर्फ आकाश, उसके पिता अजय कुमार सिंह और मां संगीता देवी पर प्राथमिकी कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने जिला आसूचना इकाई की मदद से मृतका के मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण किया। इसमें अंकुर और प्रियंका के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली।

पुलिस के अनुसार, अंकुर ने प्रियंका से शादी का भरोसा दिया था। प्रियंका ने अपने माता-पिता को भी शादी के लिए तैयार कर लिया था।

शादी की बात पर दहेज में बड़ी रकम मांगने लगा आरोप‍ित पक्ष 

आरोप है कि अंकुर और उसके स्वजन शादी में दहेज के रूप में बड़ी रकम की मांग कर रहे थे। इससे प्रियंका मानसिक दबाव में थी।

घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दहेज के दबाव को आत्महत्या का कारण बताया है।

इस मामले में पुलिस ने अंकुर विशाल उर्फ आकाश और उसके पिता अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने त्वरित जांच पूरी कर दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। न्यायालय ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है।