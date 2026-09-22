पंखों से निकलने वाली बेकार हवा अब बनाएगी बिजली, रोहतास के यशवंत के आविष्कार को मिला नेशनल पेटेंट

उपेन्द्र मिश्र, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। शहर के गांधी नगर निवासी और स्वर्गीय आलोक कुमार सिंह के पुत्र यशवंत कुमार सिंह ने विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

यशवंत कुमार सिंह और उनकी टीम ने एक विशेष संकर ऊर्ध्वाधर-अक्ष पवन टरबाइन ((Hybrid Vertical-Axis Wind Turbine - VAWT)) और वायुगतिकीय निर्देशक फलक प्रणाली का आविष्कार किया है।

यह प्रणाली कारखानों, कोयला और धातु की खदानों, भू-मार्ग (मेट्रो) सुरंगों और बड़े व्यावसायिक भवनों में लगे भारी संवातन (Ventilation) और निकास पंखों से निकलने वाली बेकार हवा को बिजली में बदल देगी।

व्‍यर्थ जाने वाली हवा का होगा सदुपयोग

अब तक यह हवा बिना किसी उपयोग के व्यर्थ चली जाती थी। यह नई तकनीक व्यर्थ जाने वाली हवा की गति को 'वेंचुरी प्रभाव' से 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा देती है।