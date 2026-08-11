श्मशान में जली पिता की चिता, साथ ही टूटी बेटों के अधिकार वाली परंपरा; रोहतास में बेटी ने दी मुखाग्नि

प्रमोद टैगोर, संझौली (रोहतास)। श्मशान घाट पर सोमवार की देर शाम पसरा सन्नाटा हर किसी के दिल को चीर रहा था। चारों ओर गमगीन चेहरे, छलकती आंखें और अपनों को खोने का असहनीय दर्द था।

सामने चिता पर लेटे थे असम राइफल्स के जवान रामप्रकाश राम और पास ही उनकी बड़ी बेटी सोनाली का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई की प्रतीक्षा कर रहा था। हादसे ने एक ही झटके में परिवार से पिता और बेटी दोनों को छीन लिया था।

जिस पिता ने बेटियों की उंगली थामकर उन्हें चलना सिखाया, उनकी आंखों के आंसू पोंछे और जिंदगी की राह दिखाई, सोमवार को उसी पिता को विदा करने का सबसे कठिन फर्ज बेटी शिवानी के हिस्से आया। बेटी ने दी मुखाग्‍न‍ि तो नम हो उठीं आंखें कांपते हाथों और नम आंखों के साथ जब वह पिता की चिता के सामने पहुंची तो वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। मुखाग्नि देते समय शिवानी के चेहरे पर पिता को खोने का दर्द साफ झलक रहा था।