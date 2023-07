Rohtas: अवैध शराब की बिक्री के वर्चस्व को लेकर माफियाओं के बीच फायरिंग, घटना से अबतक अंजान है मुफस्सिल पुलिस

रोहतास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालगंज में शनिवार शाम लगभग सात बजे आरा-सासाराम रोड के किनारे आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। गोलीबारी की इस घटना के पीछे शराब बेचने को लेकर उपजे विवाद के बाद पैदा हुए तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वर्चस्व दिखाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है।

शराब बिक्री पर वर्चस्व को लेकर शराब माफियाओं के बीच गोलीबारी। प्रतीकात्मक फोटो

जागरण संवाददाता,सासाराम: रोहतास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालगंज में शनिवार शाम लगभग सात बजे आरा-सासाराम रोड के किनारे आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। गोलीबारी की इस घटना के पीछे शराब बेचने को लेकर उपजे विवाद के बाद पैदा हुए तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वर्चस्व दिखाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि कुछ युवक इस गांव के पास धड़ल्ले से अवैध शराब का धंधा करने में लगे हुए हैं। मुनाफे को लेकर हुआ विवाद तो अलग-अलग करने लगे धंधा लोगों ने बताया कि इसके पहले शराब बेचने का यह गोरखधंधा सभी एक साथ मिलकर करते थे। बाद में शराब ब्रिक्री से होने वाले मुनाफे में बंटवारा को लेकर विवाद हुआ, तो इन माफियाओं ने अलग-अलग धंधा करना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच था भारी तनाव शराब धंधेबाजों की बढ़ती संख्या के कारण आपस में टकराहट बढ़ गई। बीते दिनों एक गिरोह द्वारा मंगाई जा रही शराब की खेप यूपी सीमा पर पकड़े जाने के बाद से धंधेबाज गिरोह में तनाव पैदा हो गया। शराब पकड़े जाने के बाद एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे है। इसी विवाद में वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग से मुफस्सिल पुलिस अंजान मुफस्सिल थाना पुलिस ने फायरिंग की घटना के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। एसडीपीओ संतोष कुमार ने बताया कि इस घटना की जानकारी थानाध्यक्ष से लिया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाएगा।

