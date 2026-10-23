पीएम आवास योजना की लिस्ट में शामिल अपात्रों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जांच शुरू

संवाद सूत्र, काराकाट (रोहतास)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana) के अंतर्गत आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल अयोग्य लाभुकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से कर्मियों द्वारा चयनित लाभुकों के आवेदन व उनके वस्तुस्थिति की जांच दोबारा की जाएगी। उप विकास आयुक्त के निर्देश पर प्रखंड के अधिकारी टीम बनाकर सभी पंचायतों में इसकी जांच करेंगे।

डीडीसी डॉ. आकांक्षा आनंद द्वारा गत 13 अक्टूबर को बीडीओ काराकाट के नाम से जारी इस निदेश से लाभुकों की प्रतीक्षा सूची में शामिल अपात्रों की बेचैनी तो बढ़ने ही लगी है, कई आवास सहायक भी सकते में हैं। जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का स्पष्ट निर्देश है।

आरोप है कि कई वास्तविक जरूरतमंद को सूची से बाहर कर दिया गया है। एक लाभुक की मानें तो जांच में आए दूसरे पंचायत के आवास सहायक की कृपा से बड़ी जतन के बाद सूची में नाम आ सका था, जबकि कई आवास सहायकों की घबराहट इसलिए बढ़ गई है, कि कहीं उन्हें भी कार्रवाई की जद में नहीं आना पड़ जाए।