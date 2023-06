महंगाई ने बिगाड़ा 'जायका', टमाटर के बाद हरी सब्जियों के भी दाम आसमान छू रहे; खरीददार-विक्रेता दोनों परेशान

Bihar राज्य में बढ़ती महंगाई के कारण थाली से विभिन्न प्रकार के हरी सब्जी भी गायब हो रही हैं। लोग अब दाम पूछ कर आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसे में खरीददार तो परेशान हैं ही लेकिन विक्रेता भी परेशान हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लोग सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोजी-रोटी की दिक्कत हो रही है।

महंगाई ने बिगाड़ा 'जायका', टमाटर के बाद हरी सब्जियों के भी दाम आसमान छू रहे

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। इस बार गर्मी की मौसम ने घर का बजट बिगाड़ा दिया है। मौसम की बेरुखी से झुलसे सब्जी की फसल से हरी सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। जिससे किचन का बजट बिगड़ गया है। थाली से विभिन्न प्रकार के हरी सब्जी भी गायब हो रही है। झोला में भरकर घर जाने वाली सब्जी को लोग आज पॉलिथीन में ले जा रहे हैं। खरीदार के इंतजार में सब्जी विक्रेताओं को पूरे दिन इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, टमाटर का भाव सुन खरीदारों के चेहरे लाल हो जा रहे हैं, जहां प्रति सौ रुपये किलो टमाटर व हरी मिर्च का दाम डेढ़ सौ रुपये प्रति किलो के पार हो गया है। अदरक भी साढ़े तीन सौ रुपये तो हरी धनिया तीन सौ रुपये किलो मिल रही है। बहरहाल कोई भी हरी सब्जी 40 रुपये से कम नहीं मिल रही है। सब्जी उत्पादकों की माने तो तेज धूप और लू से सब्जी के फसल झुलस गए हैं, जिससे बाजार में सब्जी बहुत कम पहुंच रही है। फसल के झुलस जाने से किसानों को काफी नुकसान उठाना है। हाल के दिनों में थोड़ी-बहुत बारिश हुई तो उससे भी सब्जी उत्पादकों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। नई सब्जी बाजार में आएगी, तब दाम होंगे कम रौजा रोड के सब्जी विक्रेता महेंद्र प्रसाद कहते हैं कि लू व तेज धूप के कारण सब्जी फसल झुलस गए। जिस वजह से हरी सब्जी ऊंची कीमत पर बेचना पड़ रहा है। जब तक नई सब्जी बाजार में नहीं आएगी, तब तक सस्ता होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि दाम में उछाल होने का असर व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। खरीदार भी कम जुट रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो भाव पूछ कर ही रह जा रहे हैं। हरी सब्जी के दाम (प्रति किलो) टमाटर-150

हरा मिर्च-140

खीरा -60

बैगन-50

करैला-80

कच्चा केला-50

लौकी-40

नेनुआ-50

भिंडी-50

अदरक-350

हरा धनिया-300

Edited By: Roma Ragini