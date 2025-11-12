Language
    Pawan Singh Wife: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी पर FIR दर्ज, काराकाट से लड़ रहीं चुनाव

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उनके काराकाट से चुनाव लड़ने से संबंधित है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

    पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह।

    पार्थ सारथी पाण्डेय, बिक्रमगंज। भोजपुरी सिनेमा अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी सह काराकाट विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी प्रभात कुमार ने स्वयं लिखित शिकायत दिया है।

    आवेदन में कहा है कि 11 नवंबर को पूर्वाह्न 12:25 बजे विंध्यवासिनी होटल की जांच के दौरान पाया गया कि ज्योति सिंह के साथ चुनावे प्रचार के लिए बाहर से आए लोग होटल में ठहरे हुए थे, जबकि चुनाव प्रचार 9 नवंबर को ही समाप्त हो गई थी। कहा है कि प्रत्याशी ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और बाधा उत्पन्न किया।

    बता दें कि ज्योति सिंह ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में स्वयं बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार से बिना महिला कॉन्स्टेबल के छापेमारी पर सवाल उठा रही थी।

    ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि मुझे राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए प्रशासन द्वारा षड्यंत्र के तहत मेरे होटल में बिना किसी महिला फोर्स के छापेमारी की गई।

    ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि घंटों उन्हें परेशान किया गया। इस वीडियो के वायरल होने पर आनन-फानन में एसडीएम ने मंगलवार को धनगाई मतदान केंद्र परिसर में प्रेस को बाइट दिया था, जबकि मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर तक साक्षात्कार पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। प्रेस को दिए गए बाइट में एसडीएम ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी।