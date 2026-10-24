राम अवतार चौधरी, डेहरी ऑन-सोन (रोहतास)। जिले में चिप्स और वेफर्स निर्माण के लिए उपयुक्त लेडी रोसेटा आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान का प्रविधान कर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य योजना के तहत संचालित आलू क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में निर्धारित 25 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए आवेदन किया गया है।

उद्यान विभाग के अनुसार, कोचस प्रखंड की कुचिला पंचायत में 25 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा।

75 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

इस योजना के तहत चयनित किसानों को टिश्यू कल्चर से संवर्धित आधार बीज और निर्धारित लागत के अनुसार खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत तक अनुदान दो किस्तों में उपलब्ध कराने का प्रविधान है। इस योजना में रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के निबंधित किसान निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ ले सकेंगे। प्रति किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम पांच एकड़ तक की खेती के लिए अनुदान देय होगा।

चिप्स और वेफर्स उद्योग के लिए खास किस्म लेडी रोसेटा आलू की ऐसी किस्म है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चिप्स और वेफर्स बनाने में किया जाता है। इसकी लाल त्वचा, सफेद गूदा और कम शर्करा की मात्रा इसे खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बनाती है।