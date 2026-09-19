रोहतास में यूपी के लेबर सुपरवाइजर का अपहरण, हाथ-पैर बांधकर भेजी तस्वीर; कैमूर के जंगल से सकुशल बरामद

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। श्रमिकों को निजी कंपनियों में काम के लिए गुजरात ले जाने आए उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी लेबर सुपरवाइजर विवेक अवस्थी और उनके एक स्थानीय सहयोगी का नौहट्टा थाना क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया।

अपहरण के बाद दोनों को कैमूर पहाड़ी के अधौरा के जंगल में ले जाया गया। अपहरणकर्ताओं ने हाथ-पैर बंधे होने की तस्वीर स्वजन को भेजकर फिरौती की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेक अवस्थी को कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के गुल्लू गांव से सकुशल बरामद कर लिया। मुख्‍य आरोप‍ित को पुल‍िस ने दबोचा मामले के मुख्य आरोपित विजय उरांव को भी गिरफ्तार किया गया है। साइबर डीएसपी गौरव यादव ने शनिवार शाम प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि शुक्रवार की रात सूचना मिली कि गुजरात में लेबर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत विवेक अवस्थी रोहतास से मजदूरों को गुजरात ले जाने के लिए नौहट्टा आए थे। यहां मजदूर उपलब्ध कराने वाले स्थानीय सहयोगी के साथ उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने दोनों के हाथ-पैर बंधे होने की तस्वीर वाट्सऐप के माध्यम से स्वजन को भेजी। इसके बाद विजय उरांव के मोबाइल फोन से कॉल कर फिरौती मांगी गई और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पूर्व में साथ काम कर चुका था मुख्य आरोपित घटना की गंभीरता को देखते हुए अंचल निरीक्षक अमझोर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि विवेक अवस्थी पूर्व में विजय उरांव के साथ काम कर चुके थे।

विजय के कहने पर ही वह मजदूरों को गुजरात ले जाने के लिए नौहट्टा आए थे। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान विजय उरांव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दोनों को जंगल में बंधक बना लिया और स्वजन से फिरौती की मांग की।

पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के गुल्लू गांव में छापेमारी कर विवेक अवस्थी को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही मुख्य आरोपित विजय उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस ने नौहट्टा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपित के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।