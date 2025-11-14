Language
    Karakat vidhan sabha Chunav Result: पवन सिंह की पत्नी की एंट्री से मुकाबला रोमांचक, जानें यहां का शुरुआती रुझान

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:45 AM (IST)

    Karakat Election Result : काराकट विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें है। इस सीट से इस बार पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। वहीं, सीपीआई एमएल एल के अरुण सिंह और जदयू के महाबली सिंह मैदान में हैं। इस बार जनता का जनादेश किसे मिल रहा है, यह थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।

    काराकाट सीट पर कौन मारेगा बाजी?

    डिजिटल डेस्क, काराकाट (रोहतास)। Karakat Vidhan Sabha Election Result 2025: विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बिहार की काराकाट विधानसभा सीट (Karakat Vidhan Sabha Chunav Result) पर भी इस बार सबकी निगाहें हैं।

    क्योंकि इस सीट पर पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। काराकाट में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 में सीपीआई एमएल एल के अरुण सिंह विजयी रहे थे।

    जातीय समीकरण चुनाव को करता है प्रभावित (Karakat Election Result)

    इस चुनाव में एनडीए की ओर से जदयू मैदान में है, जबकि महागठबंधन ने यह सीट भाकपा (माले) को दी है। इसके अलावा जन सुराज और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी रण में डटे हैं। इन सबके बीच निर्दलीय उम्मीदवार भी समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।

    काराकाट विधानसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी अरुण सिंह, एनडीए से जदयू के महाबली सिंह, जन सुराज से योगेंद्र सिंह, बसपा से वंदना राज, स्वतंत्र प्रत्याशी मंटू चौधरी, अमित उपाध्याय, अमित कुमार मिश्रा, मो इरशाद खां, निर्मल शर्मा, वंशीधर सिंह, अयोध्या राम, ज्योति सिंह, अरुण सिंह मैदान में हैं।