Sasaram: चेन स्नेचिंग के मामले में ई-रिक्शा चालाक की जमकर पिटाई, अस्पताल में चल रहा इलाज; गिरोह से था नाता!

Sasaram चेन झपटमार गिरोह से जुड़े होने के संदेह पर लोगों ने ई-रिक्शा चालाक की पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक आरोपी चालाक के तार चेन-स्नेचिंग गिरोह के साथ जुड़े हुए थे। पीड़ित एक महिला ने ई-रिक्शा चालक को पहचान लिया जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल सदर अस्पताल में आरोपी का पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है।

Sasaram: पिटाई के बाद जख्मी हुए युवक का सदर अस्पताल में इलाज कराती पुलिस

Your browser does not support the audio element.

HighLights चेन-स्नेचिंग के मामले में लोगों ने ई-रिक्शा चालक की कर डाली पिटाई आरोपी भागा तो पुलिस ने समाहरणालय के पास धड़ दबोचा आरोपी दिलीप का सदर बाजार में पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है।

जागरण संवाददाता, सासाराम। नगर थाना क्षेत्र के बौलिया रोड पर शुक्रवार को लोगों ने चेन स्नेचिंग के आरोप में एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी चेन स्नैचर गिरोह का सदस्य था। पिटाई के बाद आरोपी भाग पाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को समाहरणालय के पास धड़ दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार, पकड़े गए युवक की पहचान दिलीप कुमार के रूप में हुई। वह कैमूर जिले के बेलाव थाना के अंतर्गत बिछिया गांव का निवासी था। पिटाई के बाद आरोपी का पुलिस की निगरानी में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। बता दें, आरोपी दिलीप ई रिक्शा चलाने का काम करता है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी युवक को पीड़ित महिला ने पहचान लिया था, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला का शोर सुन आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने युवक की पिटाई कर डाली। 1 महीने पहले हुई थी चेन स्नेचिंग जानकारी के अनुसार, 1 महीने पहले जब महिला ई- रिक्शा में सवार थी। उसी दौरान झपटमार महिला के गले से सोने की चेन उड़ा ले गए। घटना वाले दिन रिक्शे में कुछ महिलाएं और बैठी थीं, जिनका संबंध गिरोह से बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जिले में पुरुषों के संग महिलाएं भी गिरोह से जुड़ी हुई हैं। पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं बता दें कि गत जून में एक महिला बैंक अधिकारी ई रिक्शे में सवार थी, तभी गिरोह के सदस्य महिला की सोने की चेन उड़ा ले गए। महिला के साथ यह घटना उस दौरान हुई, जब वह गौरक्षणी में मौजूद गोला बाजार में ड्यूटी के लिए बैंक जा रही थी। महिला बैंक अधिकारी ने इस दौरान ई रिक्शा पर सवार एक संदिग्ध महिला को पकड़ कर पुलिस के हवाले भी किया। खबर है, इस तरह कि घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, भले ही इनकी सूचना थाने तक नहीं पहुंचती हों।

Edited By: Jagran News Network