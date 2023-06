Bihar: 3 महीनों से बंद चल रही बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का इंतजार खत्म, इस तारीख से सप्ताह में 3 चलेगी ट्रेन

वाराणासी-राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के परिचालन में रेलवे ने आंशिक बदलाव करते हुए दो जुलाई से शुरु करने का निर्णय लिया है। बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का परिचालन पिछले तीन महीनों से रद्द चल रहा है। आंशिक बदलाव के साथ रेलवे ने इस ट्रेन को अगले आदेश तक वाराणसी स्टेशन के बदले डीडीयू जंक्शन से परिचालन शुरु करने का निर्णय लिया है।

जागरण संवाददाता,सासाराम: वाराणासी-राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के परिचालन में रेलवे ने आंशिक बदलाव करते हुए दो जुलाई से शुरु करने का निर्णय लिया है। बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का परिचालन पिछले तीन महीनों से रद्द चल रहा है। आंशिक बदलाव के साथ रेलवे ने इस ट्रेन को अगले आदेश तक वाराणसी स्टेशन के बदले डीडीयू जंक्शन से परिचालन शुरु करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन डीडीयू से राजगीर व तीन दिन राजगीर से डीडीयू जंक्शन के लिए चलेगी। जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 14223 का परिचालन अगामी दो जुलाई से राजगीर से डीडीयू (मुगलसराय)तक किया जाएग। फिलहाल यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेंगी। जानकारी के अनुसार राजगीर से रविवार, मंगलवार व गुरुवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 14224 डीडीयू-राजगीर बुद्ध पूर्णिमा का परिचालन तीन जुलाई से सप्ताह में चलेंगी। डीडीयू जंक्शन से यह ट्रेन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर जोन ने ट्रेन परिचालन के हरी झंडी दे दी है। पहले रेलवे की ओर से राजगीर- वाराणासी बुद्धपूर्णिमा के परिचालन को वाराणसी स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमाडलिंग के कारण 29 जुलाई तक के लिए रद करने की सूचना दी गई थी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, अब इस ट्रेन का परिचालन फिलहाल वाराणासी के बदले डीडीयू जंक्शन से सप्ताह में तीन दिन व राजगीर स्टेशन से सप्ताह में तीन दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन का परिचालन बहाल किए जाने से स्थानीय लोगों में खुशी है। रात के समय सासाराम से पटना जाने के लिए यह एक मात्र ट्रेन है। पिछले एक माह से ट्रेन का परिचालन रद कर दिया गया था।

