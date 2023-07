Bihar: साथ-साथ पढ़ते-पढ़ते एक-दूसरे को दिल दे बैठी दो सहेलियां, मंदिर में जाकर रचा ली शादी; फिर जो हुआ...

Love Story बिहार में ननद-भाभी के प्यार की खबरें ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब रोहतास के एक गांव में दो सहेलियां अचानक एक दिन घर से लापता हो गईं। जब दोनों लौटी तो दोनों ने शादी कर ली। हालांकि पुलिस ने दोनों को उनके घरवालों को सौंप दिया है। जिसके बाद दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़ी हैं।

Bihar: बिहार में दो सहेलियों ने रचाई शादी

Edited By: Roma Ragini