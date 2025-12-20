Language
    रोहतास में भारतमाला सड़क परियोजना का विरोध, मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने रोका निर्माण कार्य

    By Dhanjay Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    रोहतास के चोरही गांव के समीप, भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस-वे का काम किसानों ने रोक दिया। मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ...और पढ़ें

    लोगों ने किया विरोध। (जागरण)

    संवाद सूत्र जागरण, चेनारी (रोहतास)। प्रखंड क्षेत्र के चोरही गांव के समीप शनिवार को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को ग्रामीणों और किसानों ने रोक दिया।

    किसानों का कहना है कि हम सभी किसान अपने अपने जमीन में धान का फसल लगाए थे। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी पीएनसी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जबरन उसकी धान के फसल को रौंद दिया गया।

    किसान जब विरोध किए तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक माह के अंदर सभी किसानों को, जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है, उनका भूमि का मुआवजा उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा।

    जिन किसानों के कागजी कार्रवाई में त्रुटि है, उसे स्थल पर कैंप लगाकर निदान किया जाएगा और सारी समस्याओं को दूर कर सरकार द्वारा तय निर्धारित राशि उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा।

    विगत तीन चार माह से अधिक बीतने के बाद भी कई किसानों का भूमि का मुआवजा नहीं मिला। शनिवार को चोरही मौजा के किसान अपने गांव के समीप कार्यस्थल पर पहुंच गए और काम को रोक कर हंगामा करने लगे।

    किसानों ने काम को रोका

    किसानों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों को रोक कर कार्य को बंद कर दिया। जानकारी मिलते ही कार्य स्थल पर स्थानीय पुलिस और अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शरद कुमार मंडल पहुंचे और किसानों को समझा-बुझाकर कार्य को शुरू कराया।

    किसानों का कहना है कि अगर तत्काल खेत का मुआवजा नहीं दिया गया तो पुनः कार्य को रोक दिया जाएगा। कई किसानों ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सारी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य लगभग 2 घंटे से अधिक तक बाधित रहा।

    उक्त मौजा के किसान संतोष पटेल, राजेश यादव, रामनरेश पंडित, नंदकिशोर पंडित, धर्मेंद्र मिश्रा, बाबूराम पासवान, भागीरथ पासवान सहित दर्जनों किसानों के द्वारा बताया गया कि विगत तीन चार माह पहले जिला प्रशासन और उक्त निर्माण कंपनी के द्वारा जबरन धान के फसल पर बुलडोजर चला कर रौंद दिया गया था।

    कुछ किसानों का भुगतान किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है और उनके जमीन पर एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य का मिट्टीकरण सहित अन्य कार्य किया जा रहा है।

    भुगतान नहीं होने के वजह से किसान काफी परेशान हैं। किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति है। किसानों ने कहा कि विगत चार माह पहले अगर राशि मिल जाती तो उसी राशि से दूसरे जगह खेत लेकर खेती करते और परिवार का पालन-पोषण करते।