सड़क किनारे पानी में मिला 63 वर्षीय बुजुर्ग का शव, नशे की लत में मौत का शक

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन(रोहतास)। अनुमंडल के नौहट्टा थाना क्षेत्र के कर्मडीह गांव के पास सड़क किनारे लगे पानी से पुलिस ने रविवार को टीपा गांव निवासी 63 वर्षीय वीर कमलेश सिंह का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है।

एसडीपीओ दो वंदना के अनुसार आज सुबह सूचना मिली कि सड़क किनारे जमा पानी में सर की तरफ से आधा डूबा हुआ शव देखा जा रहा है। थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि ग्रामीण एवं मृतक के परिजनों द्वारा शव को पानी से निकाल कर सड़क पर रखा गया है।शव के पास से मृतक का एक स्मार्टफोन बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा उसे जब्त किया गया है।

शरीर पर चोट के निशान नहीं उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पर किसी भी प्रकार के गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मृतक नशे के आदि थे परंतु इनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था।

परिजनों द्वारा यह भी बताया गया कि मृतक अक्सर घर के बाहर ही रहते थे और शनिवार को भी पूरी रात तक घर नहीं पहुंचे।उन्होंने बताया कि इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा थाना को कोई सूचना नहीं दी गई।