कपल्स और फैमिली के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट, बिहार के इस डैम में हाउसबोट पर कर सकेंगे सेलिब्रेशन

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास-कैमूर सीमा पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दुर्गावती डैम (करमचट डैम) आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है।

जलाशय में अब सैलानी हाउसबोट की सवारी का भी आनंद उठा सकेंगे। लंबे समय से चल रहे ट्रायल और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो हाउसबोट सेवा पर्यटकों के लिए शुरू कर दी गई है।

हरे-भरे पहाड़ों, शांत जलराशि और प्राकृतिक वातावरण के बीच हाउसबोट की सवारी पर्यटकों को प्रकृति के करीब रहने का अनूठा अनुभव देगी।

हाउसबोट में एसी कमरा, बाथरूम और खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक हाउसबोट में एक साथ पांच लोग सवार हो सकेंगे। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के अलावा पर्यटक यहां जन्मदिन समेत अन्य छोटे आयोजन भी कर सकेंगे।

एक घंटे की सवारी का शुल्क करीब पांच हजार रुपये दिन में चार लोगों और एक बच्चे के लिए एक घंटे की हाउसबोट राइड का शुल्क करीब पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पर्यटक रात में भी हाउसबोट में सफर करने के साथ रात्रि विश्राम कर सकेंगे। रात में ठहरने के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। हाउसबोट सेवा शुरू होने से दुर्गावती डैम में पर्यटन की संभावनाओं को और विस्तार मिलने की उम्मीद है। अब तक यहां आने वाले पर्यटक जलाशय, पहाड़ और आसपास के प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करते थे। हाउसबोट शुरू होने के बाद उन्हें जलाशय के बीच से प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने का नया विकल्प मिलेगा।