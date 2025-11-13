Dehri vidhan sabha Chunav Result: आरजेडी और एलजेपीआरवी के बीच कड़ा मुकाबला, क्या दोबारा आरजेडी जमाएगा अपना सिक्का

डिजिटल डेस्क, डिहरी: डिहरी विधानसभा में दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर, 2025 को संपन्न करवाए गए। अब (Dehri vidhan sabha Election Result 2025) रिजल्ट 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। बता दें, डिहरी विधानसभा जिला रोहतास से लगता है। यह कराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। डिहरी विधानसभा से कुल 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। ऐसे में एलजेपीआरवी की पार्टी राजीव रंजन सिंह और राजद के गुड्डु चंद्रवंशी के बीच कड़ा मुकाबला है।

साल 2020 में आरजेडी की जीत Dehri Vidhan sabha Chunav result साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो, 2020 में आरजेडी के प्रत्याशी फते बहादुर सिंह कुल 64567 वोटों से जीतकर डिहरी विधानसभा के एमएलए बने थे। उन्होंने अपने विपक्ष में खड़े बीजेपी पार्टी के सत्यनारायण सिंह को कुल 464 वोटों से हराया था।

पहली विधानसभा के चुनाव पहली बिहार विधानसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के बासवों सिन्हा डिहरी विधानसभा के विधायक बने थे। बता दें, साल 2015 में डिहरी विधानसभा में आरजेडी के मौहम्मद इलियास हुसैन विधायक बने थे और साल 2019 उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण सिंह विधायक बने थे।