रोहतास: डेहरी के होटल देह व्यापार का खुलासा, 4 महिला; 1 युवक और मैनेजर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, डेहरी-आन-सोन (रोहतास)। डेहरी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल अनीश में प्रशासन ने मंगलवार देर शाम छापामारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। होटल के कमरे से चार महिलाएं, एक पुरुष और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है।



एसडीएम निलेश कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड के होटलों में देह व्यापार की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। इसी के आलोक में मंगलवार शाम होटल अनीश में छापा मारा गया।

छापामारी के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में चार महिला और एक पुरुष मिले, साथ ही होटल मैनेजर ओम प्रकाश को भी हिरासत में लिया गया। तलाशी में कमरे से भारी मात्रा में कंडोम और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। होटल के रजिस्टर में किसी का नाम दर्ज नहीं था। होटल संचालन में मानकों की अनदेखी की जा रही थी। सभी गिरफ्तार बालिग हैं। एसडीएम ने बताया कि महिलाओं से पूछताछ की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

छापामारी दल में प्रभारी एसडीपीओ संजीव कुमार, नगर थानाध्यक्ष राहुल कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे।