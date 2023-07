Rohtas News: दो दिन से लापता किशोरी का नदी में मिला शव, झाड़ियों में फंसी थी लाश; हादसा या हत्या, उठे कई सवाल

रोहतास जिले के संझौली में स्थानीय थाना क्षेत्र के चैता इंग्लिश ग्राम से दो दिन पूर्व लापता 14 वर्षीया किशोरी का शव सोमवार को पुलिस ने काव नदी से बरामद किया। मृत बच्ची सबीदा खातून मुमताज अंसारी की पुत्री है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किशोरी का मौत का कारण स्पष्ट होगा।

संझौली से लापता किशोरी का काव नदी में मिला शव। प्रतीकात्मक तस्वीर

संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। रोहतास जिले के संझौली में स्थानीय थाना क्षेत्र के चैता इंग्लिश ग्राम से दो दिन पूर्व लापता 14 वर्षीया किशोरी का शव सोमवार को पुलिस ने काव नदी से बरामद किया। मृत बच्ची सबीदा खातून चैता इंग्लिश ग्राम के मुमताज अंसारी की पुत्री है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शनिवार को दोपहर में किशोरी गांव से संझौली आने के क्रम में लापता हो गई थी। पिता द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई थी। झाड़ियों के बीच फंसा था शव रविवार की रात पता चला कि एक किशोर का शव बिक्रमगंज थाना के डिहरा गांव के समीप काव नदी में उगे झाड़ी में फंसा हैं। रात होने के कारण शव नहीं निकाला जा सका। बिक्रमगंज पुलिस ने वहां चौकीदारों की ड्यूटी लगा दिया। सोमवार को शव को नदी से निकाला गया और उसकी शिनाख्त चैता इंग्लिश गांव की सबीदा खातून के रूप में हुई। सबिदा खातून की फाइल फोटो हादसा या हत्या, लोगों के मन में कई सवाल वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पहुंची संझौली पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। किशोरी के लापता होने बाद अचानक मिले शव को लेकर कई तरह की चर्चा है। आखिर उसकी मौत कैसे हुई व वह काव नदी में कैसे चली गई। काव नदी चैता इंग्लिश से होते हुए आगे डिहरा तक जाती है। कई तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वह नदी में फिसल कर गिर गई होगी व गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है। स्वजनों द्वारा संझौली थाना में गुमशुदगी का सनहा कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अब प्राथमिकी कर घटना की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी का मौत का कारण स्पष्ट होगा।

Edited By: Aditi Choudhary